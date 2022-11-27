نائب رئيس «الاستثمار العقاري»: أموال أثرياء العالم من العقارات.. وعائدها مجزٍ (حوار)

يتجه الكثير من المواطنين، إلى الاستثمار في القطاع العقاري باعتباره من بين قنوات الاستثمار التي تحقق لصاحبها عائدًا كبيرًا، إلا أن هناك بعض الأمور التي تثير القلق لدى بعض المستثمرين بسبب الخسائر من الاستثمار في العقارات، وهو الأمر الراجع إلى عدم الوعي الكافي بكيفية الاستثمار في العقارات واتباع الأساليب التي تضمن استثمار آمن وتحقيق عائد من الاستثمار في العقارات.

الوعي بطرق الاستثمار في العقارات

وقال المهندس علاء فكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، في حواره لـ«الوطن»، إن المواطن المصري يفضل الاستثمار في العقارات، من خلال امتلاك وحدة سكنية وتأجيرها للحصول على عائد شهري، وهنا قد يواجه بعض المشاكل أبرزها مشكلة المستأجر الذي يرفض الخروج من الوحدة السكنية، الأمر الذي يرجع إلى عدم الوعي بطرق تأجير العقار وضمان عدم مواجهة مشكلة مع المستأجر مثل، الاعتماد على شركات الخدمات العقارية.

- بداية.. لماذا يفضل المصريون الاستثمار في العقار؟

السبب وراء ذلك هو أن قنوات الاستثمار مغلقة، نلاحظ أن بدائل الاستثمار المعروفة في مصر مثل الذهب أو الشهادات البنكية أو العقار، وهنا نوضح أن الشهادات أصبحت غير مجزية مع ارتفاع معدلات التضخم، وأما عن الذهب فهو حفظه للقيمة أكثر منه استثمار وهناك مخاطرة في عمليات التخزين وتعرضه للسرقة.

أما إذا نظرنا إلى الاستثمار في العقارات، سنجد أن هناك فرصة لتحقيق عائد آمن من الاستثمار العقاري، وهناك إقبال من المواطن المصري على امتلاك العقار، ولكن قد يكون هناك عدم وعي بالاستثمار الآمن في العقار، وفي حالة توافر هذا الوعي سيكون الاستثمار في العقار آمن لتحقيق العائد.

وأضاف، أن المصريين يحبون لقب «أصحاب أملاك» لما للعقارات من وجاهة اجتماعية وعائد مادي مجزٍ.

- هل تفضيل الاستثمار في العقارات يعود للظروف العالمية الحالية؟

ليس كذلك، والدليل أن تفضيل الاستثمار في العقار منتشرة على مستوى العالم ليس في مصر فقط، ومثال دونالد ترامب من أكبر المستثمرين العقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخليج يقولون «العقار يمرض ولا يموت»، وبالنظر إلى أغنياء العالم سنجد أغلبهم حققوا ثرواتهم من الاستثمار في العقارات، فهذه الظروف ما هي إلا ظروف كاشفة، وأن فكرة تخزين الأموال في قنوات ادخارية ليست استثمارا في الوقت الحالي، لكن يجب البحث عن استثمار آمن وتحقيق عائد كبير.

- كيف يستثمر المواطن المصري في العقارات بشكل آمن وتحقيق عائد شهري؟

وجود شركات إدارة العقارات، أمر مهم جدًا تتولى إدارة وتأجير العقارات، وتضمن للمالك تحقيق عائد مضمون من الاستثمار في العقارات.