تفاصيل ضبط مزارع وحبسه ببني سويف: «قتل أخته وأصاب اثنين»

قررت جهات التحقيق في مركز الواسطى شمال بني سويف، حبس مزارع، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بقتل شقيقته وإصابة اثنين آخرين من شقيقاته، لشكه في سلوكهن، حيث أقدم على طعنهن بآلة حادة داخل شقة خاصة بهن بمركز الواسطى، وفر هاربًا إلى مدينة السلوم في مطروح قبل أن تتمكن وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى من تحديد مكانه، وضبطه.

تفاصيل وفاة فتاة وإصابة اثنين من أشقائها في بني سويف

البداية كانت بتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول «مي.ح.ع»، 18 عامًا، مصابة بجرح نافذ في البطن، والذراع والرقبة، وشقيقتيها «دعاء.ح» 16 عامًا، فاقدة الوعي، وبها جرح قطعي بالرأس، وجرى وضعها تحت الملاحظة وتم عمل أشعة مقطعية على المخ، بينما توفت شقيقتها الثالثة «نرمين»، 22 عامًا، على إثر إصابتها بجرح قطعي بالبطن.

وجرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستدعاء الطبيب الشرعي، تم التصريح بدفن الجثة، وشعيت جنازتها إلى مثواها الأخير.

فريق بحثي لكشف ملابسات وفاة فتاة وإصابة اثنين في بني سويف

ووجّه مدير الأمن بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي بإشراف مدير مباحث المديرية وقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى ويضم ضباط مباحث المديرية للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن وحجزهن تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف رجال المباحث الجنائية بمركز الواسطى من جهودهم لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين من التحريات الأولية إن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليهن، ويدعى «محمد.ع.ح»، مزارع، لشكه في سلوكهن أثناء سفره لإحدى الدول العربية، وأنه عاد منذ فترة قريبة وأقدم على التعدي عليهن بسلاح أبيض ما تسبب وفاة إحداهن وإصابة اثنين آخران، ثم فر هاربًا.

ضبط المتهم بقتل شقيقته في بني سويف

كما كشفت التحريات عن محاولة المتهم الهروب إلى إحدى الدول العربية بطريقة غير شرعية، حيث تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الواسطى من تحديد مكان المتهم، وضبطه بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، حيث قد اختبأ بإحدى المناطق بمدينة السلوم، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة الواسطى للتحقيق معه، وعرضه على جهات التحقيق، التي قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اعتراف المتهم بارتكابه الجريمة لشكه في سلوكهن، وإجراء المعاينة التصويرية.

خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة للجاني

من جانبه قال الدكتور رجب عبد الظاهر، رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق في جامعة بني سويف لـ «الوطن»، إن العقوبة المنتظرة للجاني هي الإعدام لأننا أمام قضية قتل عمد، بالإضافة إلى اقترانها بجريمة أخرى وهي الشروع في قتل اثنان آخران.