مباحث بني سويف تكشف لغز العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور بالفشن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة داخل منزل مهجور بأحد شوارع مدينة الفشن، جنوب المحافظة؛ إذ تبين من تقرير الطب الشرعي أن الشاب المتوفى تناول جرعة زائدة من مخدر البودرة، الأمر الذي أودى بحياته، ولا توجد شبهة جنائية.

بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزل مهجور ببني سويف

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارا من العقيد علاء عبدالدايم، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بعثور الأهالي على جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، ملقاة داخل منزل مهجور بأحد شوارع المركز.

ونقل الأهالي الجثة إلى المستشفى، معتقدين أن الشخص في حالة اغماء، وعقب توقيع الكشف الطبي عليه فوجئ الأطباء أنه متوفى منذ ساعات، وجرى إيداع جثمانه مشرحة المستشفى.

فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة

وجرى تشكيل فريق بحثي برئاسة المقدم شريف جمال، رئيس مباحث مركز شرطة الفشن ومعاونيه، وبإشراف من اللواء أسامه جمعة، مدير المباحث الجنائية، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب المتوفى أقدم على تعاطي جرعة زائدة من مخدر البودرة، تسببت في وفاته متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

مباحث بني سويف تشن حملات مكثفة على مروجي المواد المخدرة

وتكثف مباحث مديرية أمن بني سويف من حملاتها لضبط مروجي المواد المخدرة بمراكز المحافظة المختلفة، وتمكنت في الفترة الأخيرة من ضبط عدد من تلك العناصر بمركز الفشن.