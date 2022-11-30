رئيس جامعة المنصورة الجديدة: نوفر خريجا مؤهلا لسوق العمل.. وندعم التحول الرقمي «حوار»

قال الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة لديها كليات فريدة من نوعها توفر خريجاً مؤهلاً تحتاجه سوق العمل وخصوصاً هندسة المنسوجات وعلوم الحاسب، والجامعة تمتلك برامج تدعم التحول الرقمى.

الخولى: نتعاون مع جامعات «الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان» لتعزيز التواصل الأكاديمي

وأكد «الخولى» فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة عقدت تحالفاً مع جامعات «الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان» لتعزيز ودعم التعاون الأكاديمى والعلمى.. وإلى نص الحوار:

ماذا يعنى مصطلح «الجامعات الذكية» أو الجيل الرابع؟

- أن تكون الجامعة مؤهلة لجعل الطالب الذى يتعامل مع الإمكانيات والتقنيات الرقمية المتطورة على مستوى عالٍ من الذكاء، لأن التحول ومتطلبات سوق العمل تتغير يوماً بعد يوم، وما تخلقه من فرص تقضى على فرص عمل أخرى قديمة وتقليدية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، وجميعها متغيرات تسعى الجامعة الذكية من خلالها لخلق طالب قادر على مواكبة كل هذه التغيرات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وماذا تعنى جامعة الجيل الرابع بالنسبة للطالب؟

- الطالب المعد إعداداً جيداً والمتعلم تعليماً جيداً هو وحده القادر على تنمية مهاراته طوال حياته، وأن يستجيب للمتغيرات المختلفة ويتواكب معها، ويغير من اتجاهاته وفقاً لما يطرأ من تغيرات حوله، والبحث دوماً عن كل ما هو جديد من علم وتقدم، ومواكبته والتكيف مع متطلباته، وجامعة المنصورة الجديدة تعمل على تجهيز بنيتها التحتية والتكنولوجية والدراسية وما تمتلكه من مصادر تعليم وتعلم لتخلق الطالب القادر على مواكبة العصر.

هل الجامعة تختار طلابها أم حسب ما يفرضه التنسيق؟

- جامعة المنصورة الجديدة تعتمد على سياسة محددة فى اختيار طلابها، وجهازها الإدارى وأعضاء هيئة التدريس الذين سيتعاملون مع الطلاب لتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم، والجامعة أجرت العديد من الدراسات لتختار البرامج التى ستتفق مع احتياجات سوق العمل، وتؤهل الطالب للتعامل مع البرامج، ولتحقيق الاستراتيجية قاموا بالتعاقد مع الكثير من مصادر التعليم والتعلم على مستوى دولى ليكون الطالب مواكباً للتغيرات التكنولوجية حوله.

وما سياسة الجامعة فى اختيار طلابها؟

- الجامعة لديها سياسة محددة لقبول واختيار الطلاب، ولا تختار الطالب بنتيجة الثانوية العامة بل تختاره وفقاً لاختبار قبول، كما يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى سواء من داخل أو خارج مصر ممن يتمتعون بالخبرات العالية والمؤهلين تأهيلاً جيداً، حتى يكون قادراً على التعامل مع التقنيات الحديثة وتوصيل المفاهيم والمعارف للطلاب بالشكل المطلوب، والجامعات الأهلية هى الجامعات الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تجرى اختباراً حقيقياً للقبول.

وماذا عن كليات الجامعة؟

- الجامعة مكونة من 14 كلية، بدأت الدراسة فعلياً فى 9 كليات العام الماضى، وجارٍ اكتمال سير العمل للانتهاء من تجهيز وإنشاء باقى الكليات.

وماذا عن الكليات العملية؟

- لدينا كلية الهندسة وعلوم الحاسب، كلية فريدة من نوعها، وتشمل 4 كليات مستقلة، هى كلية هندسة الذكاء الاصطناعى، وكلية علوم الذكاء الاصطناعى، وكلية هندسة الحاسب التى تشمل العديد من البرامج كبرنامج النظم المضمنة، وكلية علوم الحاسب، وجميع الكليات تقدم علومها بتقنيات حديثة فى إطار الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، لتخريج طلاب متميزين وكوادر متخصصة فى برامج دقيقة يستطيعون من خلالها أن يحصلوا على وظائف مرموقة برواتب مجزية داخلياً وخارجياً.

وماذا عن الكليات الجديدة التى يمكن أن يجدها الطالب العام الدراسى القادم؟

- تعمل الجامعة حالياً على الانتهاء من إنشاء كلية هندسة المنسوجات، لتلحق بالعام الدراسى القادم، حيث تعد كلية فريدة من نوعها، تجمع بين هندسة المنسوجات كهندسة وهندسة الأصباغ والألوان وفنون تطبيقية كالأزياء والموضة وتسويق الأزياء، وستحتوى على معارض ومراسم ومصنع شبه مصغر، والجامعة تشمل أيضاً كليات الإعلام، والدراسات الإنسانية والاجتماعية، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، فضلاً عن كلية للتخصصات المتمازجة والمتعددة وكلية للدراسات العليا.

نوفر سكناً فندقياً للطلاب.. وتعاقدنا مع شركات لتوفير أسطول سيارات ووسائل نقل ذكية لخدمتهم

ما الخدمات التى تقدمها الجامعة لطلابها؟

- اهتمت الجامعة بتوفير سكن لطلابها فى عمارات مدينة المنصورة الجديدة، تم تجهيزها تجهيزاً فندقياً، تضم مطعماً يقدم الوجبات الساخنة والوجبات الجافة ومكتبة وغيرها من المرافق الأخرى، وتعاقدت الجامعة مع شركات لتوفير أسطول من السيارات لنقل الطلاب فى المرافق القريبة من جامعة المنصورة الجديدة ووفرت وسائل نقل ذكية تنقل طلاب المحافظات البعيدة من وإلى الجامعة، يتوفر فيها أنظمة تتبع لمراقبة الباصات من جميع النقاط التى تنتقل إليها، ووحدة تحكم داخل الجامعة، وتطبيق إلكترونى لتتبع سير الأوتوبيسات والباصات بالصوت والصورة، تتيح لهم التدخل السريع فى حالات الطوارئ.

هل يوجد تعاون بين الجامعة وباقى الجامعات الأهلية؟

- عقدنا تحالفاً مع الجامعات الأهلية فى مصر «الجلالة، والعلمين الدولية، والملك سلمان الدولية»؛ لتعزيز ودعم التعاون الأكاديمى والعلمى بينها، وعدداً من بروتوكولات التعاون مع جامعة كيبك الكندية، والهيئة العربية للتصنيع، ليستفيد الطلاب من المصادر العلمية المتوفرة ويحظوا بفرصة للتدريب داخل مصانعهم فى مصر.

الجامعة

فازت الجامعة بثلاثة مراكز متقدمة وجائزة التميز والإبداع خلال مشاركتها فى مسابقة هاكاثون، والجامعة عملت على خلق بيئة ذكية ورقمية، وهذا ما أهل الطلاب للتفكير فى أفكار إبداعية مبتكرة تدعم الرقمنة والتحول الذكى، وشجعهم ومكنهم من المشاركة فى المسابقة وتحقيق أربعة مراكز أولى فى ظل مشاركة 500 مشروع بحثى من 50 جامعة أهلية وحكومية وخاصة.