خصم 50٪ للطلاب على إصدارات «القومي للترجمة» بمعرض جامعة المنصورة للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض جامعة المنصورة الحادي عشر للكتاب، والذي يستمر حتى 7 ديسمبر المقبل، بمقر جامعة المنصورة.

وأشار المركز إلى تقديم خصم بنسبة 50% للطلاب على جميع الإصدارات المشاركة بالمعرض.

إصدارات المركز

ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أحدث وأهم إصداراته، منها «نظرية المعرفة»، «نحن ذوات إنسانية»، و«بنية الشخصية»، و«السياسة الأخلاقية»، و«التفسير الإبداعي للأحلام»، و«السلوك المضاد للمجتمع عند الأطفال والمراهقين»، و«دليل علم النفس الإيجابي».

كما يشارك المركز بـ«الوقاية من القلق والاكتئاب»، و«القياس في علم النفس الإيجابي»، و«التلميذ المهان»، و«كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة؟»، و«القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية»، و«الوالدية ودعم السلوك الإيجابي».