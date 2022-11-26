تدريبات عملية لطلاب جامعة الملك سلمان تزامنا مع بدء امتحانات «Mid-Term»

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، إن الجامعة تنفذ برامج تعليمية متميزة للطلاب، بينها تدريبات عملية للطلاب والطالبات على أرض الواقع، تزامنا مع انطلاق امتحانات Mid-Term.

وأضاف «حسين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات العملية Mid-Term بكلية الطب جامعة الملك سلمان بطور سيناء، بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لقياس مستوى الدارسين خلال الفترة الماضية.

وبدأ طلاب جامعة الملك سلمان اليوم، أداء امتحانات Mid-Term للفصل الدراسي الأول بجميع الفروع.

قياس المهارات العلمية

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الطب تهتم اهتمامًا خاصًا بالمهارات العملية لطلابها، حيث يجري التدريب على اكتساب هذه المهارات طيلة فترة الدراسة بالمرحلة ما قبل السريرية، وتُقيم الكلية الامتحانات العملية لتقييم هذه المهارات، لأنها الأساس الذي ستُبنى عليه المهارات في المرحلة السريرية.

وتابع أنه جرى عقد الامتحان العملي لموديل Central Nervous System للفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الملك سلمان الدولية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور هاني شوقي، عميد الكلية، مشيرا إلى أن الامتحان تميز بتصميم يضمن الموضوعية والثبات والصلاحية في صورة عدة محطات يمر عليها الطالب.

تدريبات عملية للطلبة

وقال رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إن ربط الناحية الأكاديمية بالتطبيقية وتفاعل الطلاب مع المجتمع والبيئة المحيطة، من أهم أهداف الجامعة.

وأوضح أنه «نظم كلية العلوم الأساسية» نظمت رحلة علمية ميدانية لطلاب برنامج كيمياء البترول لشركة سيناء للمنجنيز، للتعرف على العمليات الكيميائية والصناعية التي يمر بها خامة المنجنيز لإنتاج سبيكة الفروسيليكا منجنيز، وأهمية ذلك في تعزيز الصناعة الوطنية والاستفادة من المقومات والمصادر الطبيعية لأرض سيناء.