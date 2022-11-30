شبكات طرق حديثة تمهد للتنمية في الدقهلية: إحلال وتجديد وتوسعة وازدواج بمليارات الجنيهات

تشهد طرق محافظة الدقهلية بالكامل عمليات إحلال وتجديد وتوسعة وازدواج، بهدف تقليص زمن الرحلات فى أى طريق عمومى إلى النصف، والمساهمة فى رفاهية أكثر للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار جهود الدولة لخطة «2030»، وكذا فى حركة نقل البضائع، خاصة أن المحافظة ترتبط بميناء دمياط من عدة طرق جميعها تم تطويرها.

وقال مصدر مسئول بمحافظة الدقهلية إن شبكات الطرق الجديدة من شأنها أن ترفع مستوى الخدمة لدى المواطنين، علاوة على أنها تخدم الكثير من المراكز المدرجة فى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فتخدم المواطنين فى تلك المراكز، وتحقق رضاء لهم كافة.

وبحسب بيانات المحافظة، يجرى حالياً إنشاء طريق «الزقازيق - ‏السنبلاوين الحر (مرحلة ثانية)»، بتكلفة تقترب من المليار جنيه، حيث تم الانتهاء من أكثر من ثلث المرحلة من أجل تحسين ورفع ‏كفاءة الطرق ‏لتحقيق السيولة ‏المرورية لمنع ‏الحوادث، علاوة على رفع كفاءة القطاع الثانى من ‏طريق «هلا - أجا» فى المسافة من «‏بشلا - أجا» ‏ويتم الانتهاء منه حالياً.

استكمال المرحلة الثانية من «الزقازيق - ‏السنبلاوين» والعمل فى طريق شرق «الرياح ‏التوفيقى»

‏وأحدث الطرق المستجدة فى الدقهلية هو إنشاء طريق حر شرق الرياح ‏التوفيقى، والذى يربط المحافظة بعدد من المحافظات المجاورة، ومنها «القليوبية، القاهرة، الجيزة»، علاوة على استفادة سكان دمياط والشرقية من هذا الطريق، والذى جرى تقسيم العمل فيه إلى عدة قطاعات، الأول بطول 6 كم بتكلفة 806 ملايين جنيه، والثانى بـ903 ملايين جنيه، ويتم الانتهاء منه هذا العام.

وكان حظ قطاع شمال الدقهلية كبيراً، بالعمل فى ازدواج وتوسعة طريق «المنصورة ‏‏- محلة دمنه - دكرنس» المرحلة ‏الأولى بطول 10 كم، مع رفع كفاءة الطريق الدائرى ‏بالمنصورة بطول 4.5 كم والذى تم الانتهاء منه، وأحدث التطوير داخل مدينة المنصورة هو مطلع ومنزل كوبرى الجامعة على النيل، ‏والذى يربط مدينتى المنصورة وطلخا ورفع ‏كفاءة الطرق ‏لتحقيق ‏السيولة المرورية ‏لمنع الحوادث.

‏واستكمالاً لشبكة طرق قوية حول محافظة الدقهلية، فقد جرى ازدواج طريق المنصورة - دمياط ‏الشرقى «مرحلة ثانية»، فى ‏المسافة من محور طلخا حتى ‏محور شربين بطول 12 كم، ‏والذى تم الانتهاء من معظمه، وكذلك رفع كفاءة طريق طناح دكرنس ‏بطول 10 كم (مرحلة ثانية).

واهتمت الدولة أيضاً بالطرق الداخلية بالمدن والقرى، فجرى إعادة رصف طريق ‏«السنبلاوين - منشأة الأخوة» ‏بطول 5.5 كم، وبتكلفة تقترب من 20 مليون جنيه‏ ‏لتحقيق السيولة ‏المرورية لمنع ‏الحوادث، وكذلك إعادة رصف طريق «حفير شهاب الدين» بطول 4.5 كم بتكلفة 12 مليون جنيه، وتمت إعادة رصف طريق «السنبلاوين - الشعالة - برهمتوش» بطول ‏‏12 كم، ‏ وبتكلفة 19.1 مليون جنيه، إضافة إلى طريق «ميت فارس المحمودية - ‏الربيعة - ميت سويد - ديرب ‏الخضر»‏، واستكمال رصف طريق «تيره - ‏بانوب» وتقوية وإعادة رصف طريق «‏السعرانة - شقرف - بلقاس»، ورصف طريق «برقين - الرمزية» بطول 3.2 كم وبتكلفة بلغت 10.5 مليون جنيه، كما جرى‏ استكمال طريق «طناح - الربع» حتى «تمى الأمديد» بطول ‏‏6 كم، ورصف طريق «نبروه - تيرة» بطول 7 كم، وبتكلفة تخطت 18 مليون جنيه.