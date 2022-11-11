محافظة الدقهلية تحيل 38 محضرا بمخالفات المخابز والأسواق للنيابة العامة

أحالت محافظة الدقهلية اليوم 38 محضرًا بالمخالفات في مجال الخبز والأسواق إلى النيابة العامة، بعد الاطلاع نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بين صحفي، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن السنبلاوين وتمى الأمديد والمنصورة، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن و3 محاضر مواصفات وتصرف في دقيق بلدى مدعم بكمية 1.5شيكارة زنه 50 كيلو ومحضر عدم وجود لوحة و12محضر عدم إعلان عن أسعار و10محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية.

محضر تجميع أرز شعير بدون ترخيص

وحررت الحملة محضر تجميع أرز شعير بدون ترخيص ومحضر إنتاج أرز بدون تصريح و1 تجميع سلع تموينية وقال إنه تم التحفظ على 1 طن و638 كجم أرز شعير و1912 كجم مكرونة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.