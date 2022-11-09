محافظة الدقهلية: الدولة أنفقت 1.4 مليار جنيه على مشروعات لتحسين البيئة

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، أن الدولة انفقت ما يقرب من مليار و400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة، وأن القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبة أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر على البيئة وعلى صحة المواطنين، مؤكدة أن المحافظة أصبحت نموذجًا يحتذى به في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، والأولى في تطبيقها، خاصة أنها تعمل عليها منذ 3 سنوات.

جاء ذلك في بيان صحفي، لمحافظة الدقهلية عقب زيارة ممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد إسكندر مدير مشروع مصرف كتشينر بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة هناء صالح وزارة التنمية المحلية، والدكتور توفيق الخشن قائد فريق العمل استشاري مشروع مصرف كتيشنر، والدكتور شكري حسين نائب قائد فريق العمل لمناقشة وتدقيق البيانات المتعلقة بالخطة الرئيسية للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة «2022- 2042».

تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

وأكدت محافظة الدقهلية، أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع عدد من الوزارات، وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورشة عمل لمناقشة وتدقيق البيانات

وكلفت محافظة الدقهلية الدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بعقد ورشة عمل لمناقشة وتدقيق البيانات المتعلقة بالخطة، وتم خلال الورشة عقد عدد من المناقشات والحوارات من أجل الخروج بتوصيات لوضعها ضمن خطة المحافظة الرئيسية للمخلفات الصلبة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المخلفات الصلبة.

ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية

وذكرت أن الدولة انفقت ما يقرب من مليار و400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية من خلال عدد من المحاور، وهي: «رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - انشاء مدفن صحي طبقا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - انشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة - انشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة».

وأوضحت أنها وضعت خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة كافة مصانع التدوير لتستوعب الزيادة السكانية المستقبلية بطاقة استيعابية 5600 طن يومي، علمًا بأن إجمالي ما تنتجه المحافظة 3200 طن يومي وتم مراعاة الزيادة السكانية المستقبلية.