«الضرائب»: 15 ديسمبر المقبل آخر موعد لدخول منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إنه «بدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في 30 يونيو 2020، منذ أكثر من عامين، وجرى تطبيق المنظومة على 8 مراحل وستنتهي المرحلة الثامنة في 15 ديسمبر المقبل»

وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية هي نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من تتبع كل المعاملات التجارية من أطراف البيع، وهما البائع والمشتري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»: «إذا كان البائع منشأة والمشتري منشأة بمعنى أن أي كيان له رقم تسجيل ضريبي يعد منشأة، وهنا تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان طرفا التعامل منشأة ومستهلك فنطبق منظومة الإيصال الإلكتروني».

كل من يمتلك رقم تسجيل ضريبي عليه الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

واختتم: «كل من يمتلك رقم تسجيل ضريبي عليه الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 ديسمبر 2022، وهي المرحلة النهائية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وبها أطراف التعامل منشأة ومستهلك نهائي، فنطالب المنشآت التي تبيع لمستهلك نهائي بتسجيل نفسها بالمنظومة أيضا، وتقدم طلب إرجاء لتنفيذ الإيصال الإلكتروني لحين إلزامهم بالقرارات وفقا للتواريخ المعلنة».