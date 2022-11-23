معاون رئيس مصلحة الضرائب لقناة الحياة: نعمل حاليا على تحويل الفاتورة الورقية إلى إلكترونية

قالت الدكتورة رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إننا نعمل حاليا على تحويل الفاتورة الورقية إلى إلكترونية، موضحة أن منظومة التحول الرقمي بدأت بشكل تجريبي في شهر يونيو عام 2020، على عدد صغير من التجار والشركات.

إطلاق المنظومة على 8 مراحل

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أولى المراحل الإلزامية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية كانت في نوفمبر 2020، وخلال العامين الماضيين جرى إطلاق المنظومة على 8 مراحل، تنتهي آخرها في 15 ديسمبر.

الفاتورة الإلكترونية لا تعني تحصيل الضريبة بشكل فوري

واستطردت: «الفاتورة الإلكترونية هي تحويل الورقية لمحرر إلكتروني يصل لمصلحة بمجرد تحريرها، ولا تعني تحصيل الضريبة بشكل فوري، لكنها تصل لحظيا في نفس يوم إصدار الفاتورة، لكن دفع الضريبة والإقرار عن الضريبة المحصلة يتم رفقه في الإقرار اللي بيقدمه الممول».

وأوضحت أن جميع ممولي مصلحة الضرائب المسجلين في المصلحة ملزمين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية بحد أقصى 15 ديسمبر، متابعه: «المرحلة الأخيرة وصولا لـ15 ديسمبر لا تخص الجميع، لكن هناك ممولين سابقين صدر قرارات إلزام ولم يلتزموا ويجرى أخذ حيالهم الإجراءات القانونية».