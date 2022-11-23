تشكيل لجنة من الضرائب والمحامين لبحث مشكلات الفاتورة الإلكترونية

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، ومن مصلحة الضرائب المصرية؛ مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة، وذلك بشأن مشكلات التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب والمحامين

وأكد الوزير، تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

حل مشكلات المحامين

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كل الأعمال الحكومية.

وأضاف:«نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية، وأن النقابة تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة، وتوده بالشكر لوزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل المشكلات وحلها.

ومن جانبه، أكد مختار توفيق، رئيس المصلحة خلال الاجتماع أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأي قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم المهمة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.

ومن المقرر أنه تجرى دعوة مجلس النقابة العامة يوم السبت المقبل الموافق 26 -11- 2022؛ ودعوة النقابات الفرعية يوم الاثنين المقبل الموافق 28 - 11 - 2022؛؛لإطلاعهم والجمعية العمومية على ما جرى التوصل إليه مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية بشأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.