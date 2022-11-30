استعدادات المحافظات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أنهت مديريات الشؤون الصحية في المحافظات استعداداتها لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر المقبل.

حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ففي محافظة الدقهلية، عقدت مديرية الصحة بالمحافظة، اجتماعات مكثفة استعداداً لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بضرورة الإعداد والتجهيز لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من أجل الحفاظ على مصر خالية من المرض.

الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال

وفي محافظة بني سويف، أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على استعداد أجهزة وإدارات المديرية لتنفيذ الحملة، التي تأتي في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، موضحاً أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية السبع، و195 مركز تطعيم، من خلال 1585 فرق تطعيم ثابتة وفرق متحركة، منها 224 فرقة ثابتة، و1361 متحركة، مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم، ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

وفي محافظة السويس، نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، تدريباً على مدار 4 أيام، لتدريب الفرق المشاركة بالحملة، وعددها 6 فئات وهى «التمريض، وطالبات التمريض، والرائدات الريفيات، والمشرفين اللصقاء، وفرق إشراف المديرية، والإدارات الصحية».

كما استعدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للحملة القومية، في إطار جهود وزارة الصحة المصرية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وتنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال «بالمجان»، في جميع أنحاء الجمهورية، من سن يوم وحتي 5 سنوات، وذلك خلال الفترة من 11 ديسمبر المقبل وحتي 14 من ذات الشهر، حيث تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين علي أرض مصر، وسيتم التطعيم من خلال أماكن وزارة الصحة الثابتة، ومن خلال التنقل من منزل إلي منزل وذلك للوصول لكل طفل مستهدف.