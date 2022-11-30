قناة الحياة تخصص فقرة حوارية لمباريات كأس العالم 2022

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، إن لاعبي منتخب السنغال يقومون بكل ما لديهم لتغطية غياب ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ: «هما بيحاولوا يعملوا ما عليهم لأنهم تحت ضغط كبير جدا أن ساديو ماني مش معاهم».

يكن: كأس العالم 2022 لا يعتمد على اللعب الفردي

وأضاف «يكن»، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن كأس العالم 2022 لا يعتمد على الكرة الفردية، لكنه يعتمد على الحركة والعمل الجماعي بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة: «كرة القدم بتعتمد على السرعات، ومن أفضل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم المغرب والسعودية».

السعودية والمغرب أقوى الفرق العربية المشاركة بكأس العالم

فيما أوضح الناقد الرياضي لطفي السقعان، أن المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، ظهرت بشكل رائع منذ بداية البطولة، والسعودية والمغرب أقوى المنتخبات العربية المشاركة بالبطولة: «وتونس بعد ما فاقت من أول جولة قدمت أداء مميز لكن في النهاية لم توفق في التأهل».

وتابع: «تونس عملت ماتش روعة وقدمت كل ما تملك، لكن على الجانب الآخر أستراليا حسمت أمورها بشكل أكبر وتأهلت، والمغرب منتخب متميز، وقطر منتخب كويس لكن منعرفش إيه اللي جرا له في كأس العالم، لكن هما قدموا لنا بطولة كبيرة جدا وتنظيم رائع».