مواعيد مباريات كأس العالم غدا.. وتردد القنوات الناقلة

تنطلق العديد من المباريات المهمة غدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة في قطر، والتي تحسم تأهل الكثير من الفرق لدور الـ16 بالمونديال.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس، وتردد القنوات الناقلة:

مباراة كرواتيا وبلجيكا

ينطلق لقام كرواتيا وبلجيكا غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، ويتصدر الأول ترتيب المجموعة متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب المغرب الوصيف.

موعد مباراة كرواتيا وبلجيكا

تقام مباراة مباراة كرواتيا وبلجيكا على استاد أحمد بن علي، في الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت قطر والسعودية.

موعد مباراة كندا والمغرب

يواجه منتخب المغرب نظيره كندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة، على ملعب الثمامة، وذلك في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة اليابان وإسبانيا

وينطلق لقام صعب ومهم لا بديل فيه عن الفوز للمنتخبين، بين اليابان وإسبانيا، غدًا الخميس، وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وذلك على ستاد خليفة.

في حال فوز منتخب إسبانيا على اليابان، يصعد كأول المجموعة ويتأهل للدور السادس عشر.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4