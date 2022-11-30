البابا تواضروس يعلن تقديم سلسلة تعليمية جديدة باجتماع الأربعاء الأسبوعي

أعلن البابا تواضروس الثاني، سلسلة تعليمية جديدة يقدمها طوال فترة صوم الميلاد المجيد، عبر اجتماع الأربعاء الأسبوعي له، تحت عنوان حكمة الصوم.

جاء ذلك خلال عظة الأربعاء مساء اليوم، التي ألقاها البابا في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا: «أولا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة بداية صوم الميلاد الذي بدأناه يوم الجمعة الماضي».

فلسفة أو حكمة الأصوام

وأضاف: «كنا بدأنا من شهر يونيو موضوعات تخص الأسرة، نتوقف قليلا خلال الأسابيع المقبلة، من اليوم وحتى نهاية السنة إذا أراد ربنا، وستكون موضوعاتنا تحت عنوان فلسفة أو حكمة الأصوام في كنيستنا، واليوم سأتكلم بصفة عامة، وفيما بعد في الأربعة أسابيع المقبلة، نتناول صوم من الأصوام الأربعة الكبيرة، ونرى ما وراءه روحيا وتقويا لنا كلنا».