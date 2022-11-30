البابا تواضروس يلتقي أسقفين لمناقشة بعض الأمور الرعوية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير العذراء المحرق، إذ عرض عليه بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بالدير.

كما ألقى البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، الأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، إذ عرض على قداسته بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

دير المحرق يغلق أبوابه خلال فترة صوم الميلاد

وفي وقت سابق، أعلن دير السيدة العذراء المحرق العامر، بأسيوط، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غلق أبواب الدير أمام الأفراد والرحلات، خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

وأوضح في بيان، أن الدير يستقبل الزوار خلال فترة صوم الميلاد المجيد ثلاثة أيام في الأسبوع، موضحا: «يفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة الخامسة صباحا، حتى الساعة السابعة مساء».

البابا يشيد بمعهد المشورة

وشهد البابا تواضروس الثاني، حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وأشاد البابا تواضروس بوجود أساتذة أكاديميين في معاهد المشورة، لأن في هذا ترسيخا للأسس العلمية في المشورة.

واختتم الحفل بتكريم 64 شخصا إلى جانب 22 من المكرسات وزوجات الآباء الكهنة، اللاتي أنهين الكورس الخاص بهن.