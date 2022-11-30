البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية مساء اليوم من المقر البابوي

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، العظة الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية، وتعد تلك العظة الأولى منذ بداية صوم الميلاد، والذي بدأته الكنيسة الأرثوذكسية منذ عده أيام ويستمر 43 يوما ويختتم بليلة عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

وتبث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية، وقناة «C.O.C»، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

البابا تواضروس: المرأة قلب الأسرة ورائحة البيت المسيحي

وشرح البابا في العظة الماضية، صورة المرأة في البيت من خلال الآيات التالية: «حِكْمَةُ الْمَرْأَةِ تَبْنِي بَيْتَهَا، وَالْحَمَاقَةُ تَهْدِمُهُ بِيَدِهَا» (أم 14: 1)، المرأة العاقلة تبني بيتها بالحكمة.

وأشار قداسته، إلى دور المرأة في البيت كقلب الأسرة، وهي مركز الإحساس والمشاعر في البيت، وهي رائحة البيت المسيحي، وأورد الأدوار المثالية الرئيسية للمرأة في البيت، منها: دور التعليم والتربية والتشجيع.

الوعظ كطقس كنسي

ويذكر أن البابا شنودة الثالث أول من أدخل علم الوعظ بالكنيسة الأرثوذكسية واهتم به، حيث يُعد أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأ الوعظ عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم.