رئيس حكومة لبنان يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة العربية الصينية

تسلم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة العربية الصينية، التي تستضيفها مدينة الرياض في التاسع من شهر ديسمبر المقبل.. جاء ذلك خلال لقائه بسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.

وقال السفير البخاري، إن اللقاء شهد تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أهمية المضي في البرنامج الإصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب.