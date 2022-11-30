أمطار غزيرة في لبنان تغرق السيارات والشوارع (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، في مدينة جونيه شمال لبنان، ما أدى إلى حدوث فيضانات وغرق السيارات، وتعطلت الطرق الرئيسية الرابطة بين شمال البلاد والعاصمة بيروت.

تلفيات كبيرة في السيارات

وعلق الأشخاص في لبنان داخل السيارات التي تعرضت لتلفيات كبيرة، في الوقت الذي تحدث رئيس بلدية جونيه جوان حبيش، لموقع «سكاي نيوز عربية»، وقال إنَ الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق الشمالية تحولت إلى مستنقعات عقب هطول أمطار غزيرة.

إصابات مادية فقط

وذكر رئيس البلدية أن المنطقة شهدت تغيرًا مناخيًا، عقب رفع منسوب التساقطات دفعة واحدة خلال فصل الخريف، ولم تستطع المصارف تصريف المياه لأنها كانت بكميات كبيرة، لافتا إلى أن الأضرار كانت مادية فقط، وهذا من حسن حظ البلاد، إذ انهارت فقط بعض الجدران.