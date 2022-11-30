20 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني للسيارات وبضائع جمارك بورسعيد

أعلنت الإدارة العامة لمصلحة الجمارك المصرية أن حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط بلغت 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و«رواكد المهمل» بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

المزاد العلني بنادي الجيزة

قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيوع والمهمل بجمارك بورسعيد ودمياط بعقد جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الأحد الماضي 27 نوفمبر 2022، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المقيدة بالإداراة العامة المهمل بجمارك بورسعيد وجمارك دمياط.

بيع 25 لوط سيارات

أوضح بيان مصلحة الجمارك المصرية، أنه خلال جلسة المزاد جرى بيع 25 لوط سيارات جمارك بورسعيد، بـ6 ملايين و200 ألف جنيه جنيه، كما تم بيع 33 لوط بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ 12 مليونا و131 ألف وخمسون جنيه، ليبلغ إجمالي حصيلة البيع بجمارك بورسعيد 18 مليون و331 ألف وخمسون جنيها.

3 لوطات بجمارك دمياط

كما تم بيع 3 لوطات بجمارك دمياط بمبلغ 2 مليون وألفان و10جنيهات، وبذلك يبلغ إجمالى حصيلة البيع النهائية بالمزاد 20 مليون و333 ألف و60 جنيه.