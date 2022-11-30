خبير سيارات يوجه نصائح قبل الشراء: الفحص في التوكيل

قال معتز عاطف خبير سيارات، إن هناك عدد من الأمور المهمة التي يجب وضعها بالاعتبار، عند شراء سيارة جديدة، في مقدمتها سؤال مالك السيارة بصورة مباشرة عن حالة السيارة، وما إذا كان المالك الأول لها، أو تم شرائها من مالك آخر، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص، يتحرون عن معلومات عن نوع السيارة، وتواجههم صعوبة للكشف عليها بالتوكيل، إذ يستغرق الأمر وقت طويل للانتظار، فضلًا عن المبالغ المالية المرتفعة للكشف على السيارات بالتوكيل خاصة إذ لم تكتمل عملية الشراء.

مزايا الكشف عن السيارة بالتوكيل

أضاف عاطف في حوار على فضائية «dmc»، أن الوقت الطويل وارتفاع تكلفة الكشف عن السيارة بالتوكيل، تدفع البعض للكشف على السيارة لدى سمكري السيارات، وهو أمر غير صحيح، كون بعض من سمكري السيارات يعتقدون بجودة السيارة، ثم يفاجئ المشتري بمشكلات عديدة بعد الشراء، لافتًا إلى تعرض العديد من الاشخاص للنصب، إذ كان السمكري تربطه علاقة بالبائع، وغير أهل للثقة، وهو ما حدث لكثير من الاشخاص.

محددات جودة السيارة

أوضح خبير السيارات، أن عدد الكيلو متر الذي قطعته السيارة، يعد مؤشر، إلا أنه ليس دليلا على جودة حالة السيارة، خاصة السيارات القديمة، لافتًا إلى المحددات التي يمكن التعرف من خلالها على مدى جودة السيارة منها: أن تآكل غطاء الدركسيون دليل على استهلاك السيارة بصورة كبيرة، وكذلك تآكل مقبض الفيتيس، ومقبض الباب وفرش العربية إذ حدث به هبوط، إضافة إلى تآكل الفرش، وزجاج السيارة إذ كان مصنفر.