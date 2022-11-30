محافظ المنيا يتابع التشغيل التجريبي لكوبري ملوي ومجمع مواقف سيارات

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال التشغيل التجريبي لكوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، عبورًا بمزلقان السكة الحديد، الذي تم تنفيذه بطول كيلومترين على 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها بشمالها، ورافقه أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير.

تخفيف مشكلة الازدحام والتكدس

قال محافظ المنيا، إن إنشاء كوبري مدينة ملوي أعلي ترعة الإبراهيمية، يأتي تيسيرًا على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة، وتخفيفاً لمشكلة الازدحام والتكدس، وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدًا، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ مجمع مواقف سيارات لمركز ومدينة ملوي

وخلال الجولة، وجه محافظ المنيا الجهاز التنفيذي بالاستجابة لعدد من الملاحظات والاقتراحات للمواطنين على عملية التشغيل التجريبي، خاصة تحديد أماكن مقترحة لاتجاهات السيارات للتحرك شمالا في اتجاه مركز المنيا، وكلف المحافظ، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لإنهاء مطالب المواطنين والتيسير عليهم.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، المنطقة المقترحة بجوار السكة الحديد لتنفيذ مجمع مواقف سيارات لمركز ومدينة ملوي، وكذلك أعمال جسات الأرض لإنشاء كوبري مشاه لخدمة أهالي الملكية البحرية، إذ وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من استكمال التنسيقات اللازمة، للبدء في تنفيذ المشروعات لخدمة مواطني مركز ومدينة ملوي.