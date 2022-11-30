طريقة تقديم طلب زيارة شخصية للسعودية.. «خارجية المملكة» توضح

كشفت اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية السعودية، عن طريقة تقديم طلب زيارة شخصية للسعودية للقاء الأصدقاء والمعارف مع إتاحة الفرص للتنقل بين مناطق المملكة المتخلفة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع الدينية والتاريخية المختلفة بجانب الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تنظمها المملكة.

تقديم طلب زيارة شخصية للسعودية

وذكرت الخارجية السعودية، عبر موقعها الرسمي، طريقة تقديم طلب زيارة شخصية للسعودية عبر خطوات إلكترونية سهلة من خلال منصة «التأشيرات»، ويمكن أيضا لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم من مختلف دول العالم لزيارة المملكة وأدء العمرة عبر التقديم على طلب زيارة شخصية المتاح على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية وسيكون هذا من خلال خدمة الأفراد في المنصة.

كيفية تقديم طلب زيارة شخصية للسعودية

ولفتت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» إلى أن الشخص الذي يعمل على تقديم طلب زيارة شخصية للسعودية يكون مطلوبا منه ملء البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية والموافقة على كل التعهدات اللازمة، وبعد هذا الأمر يجري إصدار مستند تأشيرة زيارة شخصية، ويتم الاستعلام عن البيانات عن طريق خدمة الاستعلام عن طلب دعوة، وأكدت المملكة أن هذه الدعوة تتيح أداء مناسك العمرة في السعودية بسهولة.

وبعد الخطوات السابقة يمكن للشخص استكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي عقب ملء نموذج طلب تأشيرة دخول بمنصة التأشيرات وبعدها يصبح من المطلوب تقديم الطلب أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية وبعدها يكون متاحا استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والذهاب إلى المملكة العربية السعودية عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية.