بالفيديو.. سيول في السعودية تغرق السيارات
كتب:
عمرو حسني
02:30 ص | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
أمطار في السعودية
سقطت أمطار بغزارة، أمس الثلاثاء، على مناطق سعودية، وأدى ذلك إلى سقوط أعمدة الكهرباء في جنوب منطقة ضبا.
سيول وادي النخيره شمال #الوجه اليوم.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/765aJ24HTR
تعليق خبير مناخ سعودي
وحرص خبير المناخ السعودي عبد الله المسند على حسابه في «تويتر»، على نشر مقاطع توثق السيول في عدة مناطق، قائلا: «العواصف الرعدية الممطرة تتحرك وتزحف ناحية الشرق من موضعها».
سيول وادي الحنو شمال #ينبع اليوم.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/PRzQk34Jiu
November 29, 2022