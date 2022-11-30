بالفيديو.. سيول في السعودية تغرق السيارات

سقطت أمطار بغزارة، أمس الثلاثاء، على مناطق سعودية، وأدى ذلك إلى سقوط أعمدة الكهرباء في جنوب منطقة ضبا.

تعليق خبير مناخ سعودي

وحرص خبير المناخ السعودي عبد الله المسند على حسابه في «تويتر»، على نشر مقاطع توثق السيول في عدة مناطق، قائلا: «العواصف الرعدية الممطرة تتحرك وتزحف ناحية الشرق من موضعها».