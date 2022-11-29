عاجل.. السعودية تمدد أجل وديعة بـ5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

أعلنت صحيفة عكاظ السعودية، في نبأ عاجل لها، أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وجها بتمديد أجل وديعة السعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.

امتداد للروابط التاريخية الراسخة

وذكرت الصحيفة السعودية أنَّ «القرار يأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بمصر الشقيقة، ومواصلة تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة».

مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أنَّ مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر، كما أنَّ هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصًا فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

ضخ استثمارات كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنَّ الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.