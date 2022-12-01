«فريدة» موهبة تتحدى إعاقة فقدان البصر بالعزف على «الأورج» والغناء

رغم ولادة الطفلة فريدة مجدي فاقدة للبصر، لكن عوضها الله بإرادة غير عادية، وأضاء بصيرتها، وامتلكت موهبة متميزة؛ إذ أجادت العزف على آلة الأورج، واتقنت الغناء أيضا.

تقول والدة فريدة مجدي، إن بالرغم ولادتها فاقدة للبصر، لكن عوضها الله عن ذلك بإرادة فولاذية، تتغلب بها على الصعوبات، وبالتدريب في بيت ثقافة دهب بجنوب سيناء، أجادت العزف على آلة الأورج، وليس هذا فحسب، بل أتقنت الغناء أيضا.

فريدة متفوقة دراسيًا

وتؤكد ضحى محمد، مدير بيت ثقافة دهب، أن الطفلة ليست متميزة فنيا فقط، بل حباها الرحمن بالتفوق الدراسي.

من جهته، قال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، في تصريحات صحفية، إن فريدة مجدي موهبة فذة، متوقعا أن يتحدث عنها الوسط الفني والموسيقي والغنائي؛ نظرا لقدرتها الفائقة على العزف على الأورج، والغناء بأصوات زمن الفن، بمقامات صعبة.

اهتمام بمواهب ذوي الهمم

ياتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة، تحت قيادة الوزيرة نيفين الكيلاني، بالنشء، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة كالتربية والتعليم وغيرها، وبدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، لتحقيق العدالة الثقافية، وتمكين ذوى الهمم، ووفقا لمبادرة «قوافل الوديان الثقافية»، التي أطلقها إقليم القناة وسيناء الثقافي، بفرعي ثقافة جنوب وشمال سيناء.