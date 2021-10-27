الطفلة «عنود» موهبة فنية صغيرة.. رسمت بورتريهات لمشاهير الفن والطرب

استطاعت أن تثبت ذاتها في وقت قصير، لم تكن والدتها والمقربون منها يعلمون أن لديها موهبة الرسم إلى هذا الحد، حتى جاءت الفرصة خلال فترة فيروس كورونا، حيث اكتملت موهبة الطفلة خلال شهرين، بعد أن حصلت على كورسات رسم بقصر ثقافة دمياط لتبدأ موهبتها في الظهور، وظلت والدتها أكبر داعمة لها تحرص كل الحرص على تنميتها ومساعدتها، هي الطفلة عنود محمد، البالغة من العمر 10 أعوام، طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشرباصي التجربة المطورة ابنة محافظة دمياط.

والدة الطفلة: تدريب شهرين أظهر موهبتها

تروي ولاء يحيى خشبة، والدة الطفلة عنود لـ«الوطن»، التفاصيل قائلة: «ابنتي بدأت رحلتها مع الرسم منذ أن كانت تلميذة في الحضانة مثلها كباقى الأطفال، لكن لم تكن لديها الموهبة الجادة، إلى أن بدأت رسم خلال فترة إجازة الصيف الماضي بعد الانتهاء من مرحلة الصف الرابع الابتدائي لتطور موهبتها التي بزغت خلال كورسات تدريبية على الرسم بقصر ثقافة دمياط لمدة شهرين، هناك لاحظت المدربة تطور موهبة البنت وانطلاقها في الرسم»، مشيرة إلى استخدام طفلتها أدوات مثل الباستل، الخشب، الفحم والرصاص.

الطفلة رسمت مشاهير الطرب والفن وأطفال أفارقة

وعن الشخصيات التي رسمتها الطفلة، تقول ولاء: «ابنتي رسمت عددا من المشاهير، مثل الفنانة ليلى مراد وسعاد حسني ورشدي أباظة، كما رسمت بورتريهات لنجم الكوميديا سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، إلى جانب رسمها لأطفال أفارقة، وكاريكاتير ولوحات طبيعة صامتة».

عنود: والدتي تدعمني وأحلم بالالتحاق بكلية فنون جميلة

الطفلة «عنود» تشعر بالعرفان تجاه والدتها ولم تغفل دورها في دعم موهبتها وتنميتها، خاصة أنها الفتاة الوحيدة وسط شقيقيها «محمد» الطالب بكلية إعلام، و«أنس» طالب الابتدائية، وتحلم الصغيرة بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة يوماً ما، حيث كرمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، كما شاركت في عدد من المهرجانات مثل «النيل للمبدعين والطفل المبدع» كما شاركت في مبادرة «حياة كريمة».