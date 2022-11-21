النائبة أمل سلامة: مشروع قانون إنشاء «المجلس القومي للوعي» فكرة متميزة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي فكرة متميزة تتوافق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان بالجمهورية الجديدة، باعتبار أن قضية الوعي ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

بناء الوعي من أهم المعارك

وأضافت عضو مجلس النواب أن بناء الوعي من أهم المعارك التي يخوضها المجتمع في مواجهة حرب الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن في الداخل والخارج، بهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأوضحت أن تبعية هذا الكيان المؤسسي إلى رئاسة الجمهورية يمنحه الاستقلالية والقوة والإرادة السياسية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتنمية الوعي العام والتي تتوافق مع الأهداف التنموية للدولة.

تنفيذ برامج نشر ثقافة الوعي المجتمعي

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة وجود تنسيق كامل بين المجلس والجهات الحكومية المعنية بالوعي العام لتنفيذ برامج نشر ثقافة الوعي المجتمعي، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلا عن المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي العام، وغرس قيم الانتماء للوطن، ومواجهة الأفكار الهدامة.