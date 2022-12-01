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الاتحاد العالمي للاسكواش: 10 أيام فقط تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم في نادي مدينتي

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الوطن
10:20 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
بطولة العالم في نادي مدينتي

بطولة العالم في نادي مدينتي

بدأ الموقع الرسمي للاتحاد العالمي للاسكواش https://www.worldsquash.org/ العد التنازلي ايذانا بانطلاق منافسات بطولة العالم لفرق السيدات لهذا العام من نادي مدينتي، والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري .

ومن المقرر ان تجري قرعة منافسات بطولة العالم لتحديد المنتخبات التي ستقابل بعضها ، وسيعقد مؤتمر صحفيا عالميا يوم الجمعة 9 ديسمبر في نادي مدينتي ، بحضور رئيس اتحاد الاسكواش العالمي ورئيس اتحاد الاسكواش المصري وممثلين عن مجموعة طلعت مصطفى المالكة لنادي مدينتي اضافة الى لاعبات من المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويضم كل منتخب أربع لاعبات ، حيث من المقرر أن تمثل المنتخب المصري نوران جوهر، المصنفة رقم 1 على العالم، ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميا ، وهانيا الحمامي ، المصنفة الثالثة ، ونور الطيب ، المصنفة السادسة على العالم.

ويشارك في بطولة العالم للاسكواش للسيدات 17 دولة ، هي: أستراليا و كندا و الصين تايبيه و إنجلترا و فنلندا و فرنسا و ألمانيا و هونج كونج و اليابان و ماليزيا و سكتلندا و جنوب إفريقيا و سويسرا و أوكرانيا و أمريكا و ويلز بجانب الدولة المضيفة مصر.

وتشير التوقعات إلى أن المنافسة على اللقب ستنحصر بين المنتخب الوطني المصري، والمنتخب الانجليزي والفرنسي والأمريكي ، وقد يكون منتخب ماليزيا مفاجأة البطولة.

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بقلم الوطن