في مدينتي عيش حياة صحية واستمتع بالألعاب الرياضية.. ثاني حكايات كريم عبد العزيز في نادي مدينتي

عرضت مجموعة طلعت مصطفى، اليوم الأربعاء، الإعلان الثاني للمجموعة خلال شهر رمضان الكريم ضمن سلسلة إعلانات تحت عنوان "حكايات كريم في مدينتي"، والتي تقوم فكرتها على تعرض الفنان الكبير كريم عبد العزيز للعديد من المواقف الكوميدية خلال تصوير مشاهد داخل مشروع مدينتي تبرز معالم وخدمات المشروع المتنوعة.

نادي جولف مدينتي ويبدأ الإعلان الثاني لحكايات كريم في مدينتي، خلال تصويره مشاهد داخل نادي جولف مدينتي، ويظهر الإعلان ما يتمتع به النادي من منشآت اجتماعية راقية وفاخرة، وملعب عالمي للجولف صممه بروبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالي 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

ويضم ملعب جولف مدينتي، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو الملعب الوحيد في مصر المجهز لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف، مما أهله للفوز بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021 حسب تصنيف World Golf Awards.

نادي مدينتي وينتقل كريم عبد العزيز خلال الإعلان إلى نادي مدينتي، وهو أكبر نادي اجتماعي في مصر على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية لعدد 27 لعبة فردية وجماهيرية، منها مجمع تنس ومجمع إسكواش ومجمع سباحة عالمي يضم 5 حمامات منها حمام أوليمبي قادر على استضافت بطولات دولية وحمام أخر مغطي وحمام للأطفال على 2000 متر مكعب يعد الأكبر في مصر، بالإضافة إلى ذلك العديد من المنشآت الاجتماعية ليتوافر بالنادي خدمات رياضية واجتماعية معًا.

ويضم نادي مدينتي أكاديميات رياضية عالمية نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم وإمداد الأندية الرياضية بأفضل المواهب في ألعاب الإسكواش والتنس وكرة القدم، منها أكاديمية كرة قدم يديرها نادي ليفربول الإنجليزي بمدربين من إنجلترا، ويخضع اللاعبين في الأكاديمية لنفس التدريبات التي تطبق في النادي الإنجليزي.

ويختتم الإعلان بتأكيد الفنان كريم عبد العزيز، أن مشروع مدينتي يوفر حياة صحية، واستمتاع بالألعاب الرياضية من خلال أكبر نادي رياضي اجتماعي ثقافي في مصر.