احتفالات الملايين في شوارع بنجلاديش.. لماذا يعشق البنغال منتخب التانجو؟

بسبب هوسه بمنتخب التانجو، لقي مواطن بنجلاديشي يدعى كاوسار جافيد كاكان، مصرعه بنوبة قلبية، حين شاهد الأرجنتين تخسر مباراتها الافتتاحية في كأس العالم بنتيجة 1-2 أمام السعودية، حيث يُعرف عن شعب بنجلاديش، أنّه مهووس بالمنتخب الأرجنتيني.

فوز الأرجنتين في كأس العالم

وذكرت صحيفة «ديلي بنجلاديش» البنغالية والصادرة من العاصمة دكا، أنّ «كاوسار» لم يتحمّل هزيمة منتخبه المفضل في كأس العالم بقطر 2022، وشعر بخيبة سببت له أزمة قلبية، لتتحول الأحزان بعد أيام في شوارع البلد الآسيوي، إلى احتفالات بسبب فرحتهم بفوز الأرجنتين على بولندا أمس.

وتابعت الصحيفة البنغالية: «فرحة جماعية شعر بها الشعب البنجلاديشي، حين حسم المنتخب الأرجنتيني أمس الأربعاء، مشاركته في المرحلة الأولى من مونديال قطر، وتصدر مجموعته بفوزه على المنتخب البولندي بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من الدور الأول».

فرحة في شوارع بنجلاديش

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات من مقاطع الفيديو لاحتفالات في بنجلاديش بعد فوز الأرجنتين على المكسيك، إذ إنّ بنجلاديش البالغ سكانها أكثر من 160 مليون نسمة يخرج الملايين منهم إلى الشوارع، حين يحقق «منتخبها» الأرجنتيني المفضل أي فوز بأي مونديال.