مواعيد مباريات الغد في كأس العالم والقنوات الناقلة.. هل تعوض الأرجنتين؟

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم المواجهات المختلفة في بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت الأحد الماضي، في قطر، ويبحثون عن مواعيد المباريات المختلفة حيث يترقب الجمهور مباراة هامة تجمع الأرجنتين بمنتخب المكسيك والتي يسعى فيها نجوم وراقصو التانجو إلى تعويض الخسارة أمام السعودية في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية حيث فاز المنتخب العربي بثنائية مقابل هدف أحرزه ليونيل ميسي.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات الغد، في كأس العالم 2022، وتأتي كالتالي:

مواعيد مباريات الغد في كأس العالم

مبارا تونس ضد أستراليا، وتقام في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة بولندا ضد السعودية، وتقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

فرنسا ضد الدنمارك وتقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، وتقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ويحاول منتخب التانجو تعويض الخسارة أمام السعودية في المباراة الأولى بالمجموعة.

وفيما يلي نعرض تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم

تردد قناة beIN SPORTS HD

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة الكأس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4