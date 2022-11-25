تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك.. هل يعود نجوم التانجو؟

فشل مفاجئ لراقصي التانجو، على يد السعودية، ما يجعلها تترقب المباراة المقبلة وعينها على تحقيق الفوز لتعويض الخسارة السابقة في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وساعات قليلة وتنطلق المباراة التي تتعلق عليها الآمال من قبل مشجعي «التانجو»، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك.

وتأتي مباراة الأرجنتين والمكسيك ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة التى ستقام على استاد لوسيل، لتعويض الخسارة السابقة أمام السعودية وفشل نجوم التانجو الأرجنتيني، بقيادة المخضرم ليونيل ميسىفى تقديم مستويات متميزة وتحقيق الفوز.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك

وتقام مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية غدا السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، على استاد لوسيل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم

بي إن سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11565

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

تردد بي إن سبورت على نايل سات

التردد: 11053

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.

- تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة «beIN SPORTS HD «7 الناقلة لـ كأس العالم 2022

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

وأحرز هدفي السعودية صالح الشهري وسالم الدوسري بينما أحرز ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد.

وتضم المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم قطر 2022 كلا من منتخب الأرجنتين، والمنتخب السعودي، ومنتخبي بولندا والمكسيك.