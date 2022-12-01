مشاهد من فيلم تسجيلي عن «المنصورة الجديدة» بعد افتتاحها: الحلم أصبح حقيقة

«أزمة العشوائيات كانت تتعقد من كل عام لآخر، ولم يتمّ التعامل معها، حتى تكدست الدولة المصرية، خاصة أنَّ المصريين يعيشون على 7% من مساحة الدولة، وبالتالي لم يكن هناك أي تخطيط مثلما حدث في السنوات»، جزء من الفيلم التسجيلي الذي عُرض خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بأداء صوتي للفنان شريف منير.

وجاء في الفيلم التسجيلي: «سنة ورا سنة سيبنا المشكلة تكبر وتتعقد.. ما احنا سنين طويلة عايشين على 7% بس من مساحة مصر اتكدسنا في المدن وخالفنا كتير وبنينا على الأراضي الزراعية، طب إيه السبب؟ يمكن مكنش في تخطيط في للمستقبل زي النهاردة أكيد، يمكن عشان مشوار التغيير صعب ومش سهل ومحتاج وقت وفلوس إرادة حقيقة وتخطيط للـ2 مليون مصري اللي بيزيدوا كل سنة».

وقال شريف منير، خلال الفيلم التسجيلي، أنَّ الدولة المصرية تشهد تبذل جهودًا كبيرة وهو أمر لم يحدث منذ ما يزيد على 150 سنة: «الكلام كتير عن الأسباب اللي وصلتنا لكدة بس الأهم والأكثر إفادة من الكلام إننا نشتغل ونعوض كل اللي فاتنا.. وادينا أهوه اشتغلنا بجد شغل متعملش يمكن من أكتر من 150 سنة، وبنطوّر البينة التحتية وبنبني في كل مكان على أرض مصر مشروعات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط وإسكان متميز».

وأضاف أنَّ الدولة المصرية قضت على معظم المناطق السكنية غير الآمنة، ويتمّ توفير مساكن بديلة للسكان: «العشوائيات بنقضي عليها وبنقضي على معظم المناطق السكنية غير الآمنة، ونوفر مساكن بديلة لسُكانها تحفظ آدميتهم وكرامتهم وأمنهم وأمن أولادهم وعائلاتهم، ثم نعيد للريف المصري جماله وزهوته بمشروعات حياة كريمة التي تطور آلاف القرى، حتى يتم إدخال كل المرافق والخدمات، حتى لا يضطر أحدًا إلى مغادرة قريته، فالمدن الجديدة تظهر في شرق مصر وغربها وطولها وعرضها في زمن قياسي».

وأكمل شريف منير «اللي بيتعمل في 10 سنين بيتعمل في سنة، العلمين الجديدة تحفة معمارية واتبنت عشان تبقى شريان حياة شغال طول السنة لمنطقة من أجمل مناطق مصر مدينة الجلاء تحفة معمارية في حضن الجبل والعاصمة الإدارية مدينة مركزية تليق بمصر ومكانتها، والإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وبورسعيد الجديدة وأسيوط الجديدة ورشيد الجديدة وقنا الجديدة وطبعًا المنصورة الجديدة».

وأوضح: «المنصورة الجديدة اللي مجمعنا كلنا النهاردة، وعلى فكرة المنصورة ديه بلدي، وليا في كل شارع حكاية وناسها أهلي وحبايبي أجدع ناس حموا مصر زمان من الاحتلال ودافعوا عن ترابها بأرواحهم وانتصروا عشان كده سموها المنصورة بلد العظماء عروس الدلتا».

وأكمل: «على قد ما الماضي كان جميل، اللي شايفينه قدام عينينا النهاردة بيقول إن اللي جاي هيبقى أحلى، المنصورة الجديدة معمولة بحلاوة وذوق زمان بس بالألوان.. مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة متكاملة هيعيشوا فيها طول السنة وكل حاجة محتاجينها هيلاقوها مشروعات سكنية كتيرة ومتنوعة زي مشروع جنة مصر ومشروع سكن مصر، شقق متميزة وفيلات تتطل على البحر ووحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، ومساحات خضراء، وخدمات ترفيهية بكل مناطقها، مشروعات بنية تحتية محطة كهرباء ومحطة لتحلية مياه البحر بتوفر في المياه وتخدم المنصورة وكل المدن اللي حوليها».

خدمات ومرافق بمعايير عالمية

واستطرد أنَّ المدينة بها كل الخدمات والمرافق مبنية بالمعايير العالمية: «المنصورة الجديدة فيها كل الخدمات والمرافق مبنية بالمعايير العالمية، مدارس ومركز طبي عالمي ونوادي رياضية وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات في مصر، وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر حاجة في منتهى الجمال والروعة، تتمشى وتتسوق وتركب عجل وتشم هواء نضيف، وبيتك على بُعد دقائق منك وأنت مروح».

شبكة طرق ضخمة

ولفت شريف منير إلى أنَّ المنصورة الجديدة جرى ربطها بشبكة طرق ضخمة وأصبح هناك مواصلات كثيرة مؤدية إليها: «المنصورة الجديدة هتبقى نقلة في طريقة الحياة مش بس لأهلها للدلتا كلها لأنها مربوطة بشبكة طرق ضخمة والمواصلات ليها كتيرة وسهلة من أي مكان بالدلتا، وزي ما اتبنت بإيدينا يا مصريين في غمضة عين احنا برده اللي هنعمرها وهنبني فيها الحياة الحلوة اللي بنحلم بيها ما هو الحلم خلاص بقى حقيقة».