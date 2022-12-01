نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح المنصورة الجديدة استكمال لمشروعات الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة المنصورة الجديدة، استكمال لمشروعات الجمهورية الجديدة التي بدأتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، فما تحقق خلال الـ8 سنوات طفرة كبرى في المشروعات الضخمة التي ستنقل البلاد إلى الأفضل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أنّ ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية حالية هي إحياء ونهوض بمصر وإحداث نقلة حضارية وطفرة شاملة في مختلف القطاعات المهمة في محافظات الجمهورية المختلفة، فنجد مشروعات تتم في الدلتا وأخرى في الصعيد، كل هذه المشروعات الضخمة تجوب الجمهورية بأكملها وليس مناطق بعينها.

وأشار إلى أنّ كل هذه المشروعات تؤكد سعي القيادة السياسية لتوفير سكن آمن لكل المصريين، ومساعيه لتوفير حياة أفضل للشعب المصري، وتوفير فرص العمل له ولكل الأجيال المقبلة.

وأوضح البدري، أنّ ما حدث في مدينة المنصورة الجديدة يدعو للفخر لما شهدته من طفرة عمرانية، وخاصة أنّ هذه المدينة تتمتع بموقع استراتيجي متميز على ساحل البحر المتوسط وتدخل ضمن قائمة مدن الجيل الرابع التي تدشنها الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة التي تسعي للنهوض بالبلاد.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ ما يعطل أي مسيرة للتنمية في البلاد ومن التحديات الرئيسية هي الزيادة السكانية، وهو ما تحدث عليه الرئيس السيسي في كلمته أنها تؤدي إلى تآكل معدلات التنمية، فالجميع مطالب إلى إيجاد حلول سريعة من أجل مواجهة النمو السكاني الكبير في محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي.