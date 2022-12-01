أستاذ علوم سياسية: المنصورة الجديدة «درة تاج» المجتمعات العمرانية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ افتتاح مشروع مدينة المنصورة الجديدة، يعكس استمرار استراتيجية الرئيس السيسي في بناء الخريطة السكنية الجديدة للمصريين خارج نطاق الخارج، وإيمانه الكامل بذلك.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن افتتاح المنصورة الجديدة يأتي كتأكيد على استكمال المشروع الوطني للرئيس السيسي في بناء مدن عمرانية جديدة بدمياط والإسماعيلية أيضًا، لافتا إلى أن دلالات ذلك التأكيد على أن مصر قادرة على بناء المشروع الوطني والمجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها.

فهمي: المنصورة الجديدة تعكس إيمان القيادة السياسية بتغيير نمط الحياة

وأوضح، أن هذه الجهود تعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة تغيير نمط الحياة للمصريين، وتنوع ما تقوم به الدولة في هذا التوقيت كبناء مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، فضلا عن التأكيد على حق المواطن في الحياة بصورة كبيرة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا يتزامن مع مشروع حياة كريمة، لتجديد ما هو قائم وتبني ما هو للمستقبل، وذلك يؤكد على المقاربة الحقيقية من خلال التجديد والتحديث والبناء للمجتمعات العمرانية مثل مدينة المنصورة الجديدة.

أستاذ علوم سياسية: المنصورة الجديدة مدينة عصرية

واستكمل، أنه يعتبر المنصورة الجديدة «درة تاج» المجتمعات العمرانية، خاصة أنها مشروع كبير ومدينة عصرية تستخدم أحدث أساليب وأنماط المجتمعات العمرانية، وهو ما سيتم تكراره في باقي المدن الجديدة.