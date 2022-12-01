اتحاد العمال: الفترة المقبلة تتطلب الدعم العربي المشترك وتنسيق المواقف

استقبل جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، محمد جبران، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على رأس وفد نقابي مصري.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اللقاء تناول الواقع النقابي العمالي العربي والتحديات التي تواجهه، وسبل دعم العلاقات العمالية وتنسيق المواقف النقابية، وضرورة العمل على تعزيز التضامن والتكامل العربي.

وأشاد رئيس اتحاد عمال مصر، بالعلاقة القوية والثابتة بين الاتحادين والتي ساهمت في ترسيخ وتقوية العمل النقابي العربي، مشيداً بالجهود التي تبذل لتفعيل وإعادة الحياة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من قبل الأمانة العامة للاتحاد.

العمل العربي النقابي

وأكد «جبران»، في بيان اليوم الخميس، أن العمل العربي النقابي المشترك في المرحلة المقبلة سيتركز على دعم الحركات النقابية العربية الناشئة في الدول العربية، وباتت الحاجة ماسة لتحقيقه في مختلف المجالات من أجل تعزيز قدرات الأمة العربية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها، والدفاع عن حقوقها القومية والقضايا العمالية.

وبدوره أشار جمال القادري، رئيس اتحاد عمال سوريا إلى أهمية دور مصر في تقوية مسيرة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبر احتضانهم أعمال المؤتمر العام الرابع عشر، مشدداً على العلاقة الطيبة والتاريخية المتجذرة بين اتحادي عمال البلدين والتي انعكست بشكل إيجابي على العمل العربي النقابي المشترك وبما يخدم قضايا الطبقة العاملة العربية، ولفت إلى أن استمرار هذه العلاقة وتقويتها لعب الدور البارز في إعادة إحياء الاتحاد الدولي للعمال العرب وتعزيز دوره بالتصدي للمخططات السوداء المشبوهة التي استهدفت كل مؤسسات العمل العربي.

وأكد القادري أن المنظمة النقابية في سوريا قوية ومتماسكة ولها دور كبير في إفشال المخططات التآمرية التي حيكت لسورية كما تقوم بدور مفصلي ومهم في كافة القضايا الوطنية ولها حضور مؤثر على المستويين العربي والدولي مبيناً أنه بالرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب العربي السوري فقد استطعنا تجاوز القطوع الأصعب من الحرب المتمثل بالحفاظ على وحدة واستقلال سورية.