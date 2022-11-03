نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ محمد علي خير: مهلة لشركات القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن شركات القطاع الخاص، كانت من المفترض أن تطبق الحد الأدنى للأجور القديم مبلغ 2700 جنيه شهر يناير المقبل، إذ تطبق الحكومة الزيادات، مع الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو من كل عام، بينما يطبق القطاع الخاص الزيادات شهر يناير من كل عام.

البدوي: الظروف المالية للقطاع الخاص حالت دون ذلك

أضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، المذاع على فضائية «المحور»، أنه كان من المفترض عقد جلسة الفترة الماضية، لإبرام قرار تطبيق الحد الأدنى القديم 2700 جنيه في يناير المقبل، بينما بسبب الظروف المالية للقطاع الخاص، حالت دون حدوث ذلك.

البدوي: يجب تطبيق الحد الأدنى الـ3 آلاف جنيه يناير المقبل

واستطرد: «الكلام كله دلوقتي تطبيق الحد الأدنى الـ3 آلاف جنيه مع يناير المقبل، والمجلس القومي للأجور، بياخد قرار بإقرار الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه، مع إعطاء مهلة للشركات التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية بتطبيق ذلك، وبالتالي فالشركات اللي بتقدم على عدم قدرتها تطبيق الحد الأدنى، بنرسل أسمائها لوزارة القوى العاملة، حتى تتحرى عن مدى صدق مثل تلك الشركات من خلال مديرياتها المختلفة».

وأوضح أن القوى العاملة لديها الكثير من لجان التفتيش، التي تقوم بالتفتيش على الشركات التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وفق حالتها الاقتصادية الحالية، وتابع: «أحنا بنراعي ظروف الشركات، والشركات اللي ظروفها تسمح بالزيادة فلازم تطبق، وشوفنا وزير القوى العاملة الأسبق، طلع كتاب دوري، وأكد أن قيمة مالية الحد الأدنى للأجور، إحدى مفردات المرتب، وأي صاحب عمل يتهرب من ذلك، سيتعرض لمخالفة قيمتها تتراوح من 100 لـ500 جنيه، وتتعدد بعدد العمال».