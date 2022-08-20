اليوم.. اجتماع طارئ لانتخاب قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا، بمقر الاتحاد، لانتخاب قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام ، خلفا لرئيسه السابق حسن شحاتة، الذي ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية التي أجريت يوم السبت الماضي.

اجتماع بحضور الوزير

وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا بمقر الاتحاد، فضلا عن ممثلين عن النقابات العامة بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد.

ودعا وزير القوى العاملة، الأعضاء إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد العام، وفق ما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد.