رئيس المجلس القومي للمرأة تؤكد أهمية المبادرة الأفريقية والتمكين مع تغير المناخ

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وبحضور عضواته وأعضاءه، وتضمن عرض نتائج مشاركة المجلس في قمة المناخ COP27، ومخرجات «يوم المرأة رئاسة القمة».

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الدائم للمرأة وحرصه على توجيه كلمة لنساء العالم في «يوم المرأة رئاسة القمة»، إيمانا بدور المرأة الأساسي في التغلب على العقبات والتحديات، ما يؤكد ما تحظى به المرأة من اهتمام ودعم من أعلى قيادة سياسية في مصر.

المجلس القومى للمرأة

وأكدت رئيسة المجلس أهمية مبادرة المرأة الأفريقية والتمكين مع تغير المناخ التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الأفريقية، من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة، كما أنها ستمكن من تسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، ما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في تصميم عمليات صنع القرار.

لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ

وتناول الاجتماع عرض ما جرى خلال اجتماع رئيسة المجلس مع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بشأن موضوع «صورة المرأة في المناهج التعليمية»، ومستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في محوري التمكين الاقتصادي، والتثقيف والتوعية.

وناقش الاجتماع الأنشطة التي ينفذها المجلس خلال حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.