ضبط 3 كيلو جرامات من الحشيش بحوزة شخصين في كفر الشيخ

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، شخصين بحوزتهما كمية تزن 3 كيلو جرامات من جوهر مخدر الحشيش داخل منزلهما بإحدى القرى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بملابسات تلك الواقعة.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط كمية من مخدر الحشيش تزن 3 كيلو جرامات، داخل منزل شخصين في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وهما: «م. ر»، عاطل، و«ب. ن»، عاطل.

التحريات الجنائية

وتبين من خلال التحريات الجنائية للمتهم الأول اتهامه في عدد من القضايا الجنائية للاتجار بالمواد المخدرة وبالاشتراك مع المتهم الثاني بتحويل منزلهما لتوزيع وترويج المواد المخدرة على بعض الأشخاص بهدف التعاطي، وتم ضبط كمية تزن 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش عبارة عن 8 «فرش» بمنزلهما بإحدي القرى في محافظة كفرالشيخ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات تلك الواقعة.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمين، أشار المحامي ممدوح مختار، إلى أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة متلبسا يكون الحكم بها من 7 سنوات حتى المؤبد، وذلك طبقاً لملابسات الواقع والتحريات الجنائية المتعلقة بها وموضوعية القضية أمام هيئة المحكمة التي سوف تنظر القضية.