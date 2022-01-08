حبس 7 متهمين بـ«التعدي على تل أثري ومطاردة موظفيه» في كفر الشيخ

أصدرت جهات التحقيق بمركز سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ 17 قرارًا بشأن المتهمين بالتعدي على تل أثري بمنطقة السبعين التابعة لمركز سيدي سالم، بعد مطاردة مع موظفي الآثار المكلفين بتأمين التل الأثري.

وحصلت «الوطن» على كافة قرارات جهات التحقيق في الواقعة، حيث اعتدى تشكيل عصابي على التل الأثري محاولين سرقة الآثار به، ما أدى لحدوث مطاردة بينهم وبين الموظفين وحاول سائق «اللودر»، الخاص بالتشكيل العصابي الاعتداء على الموظف وقتله باللودر، ما دعا الموظف لإطلاق أعيرة نارية في الهواء ثم إطلاق عيار ناري أصاب سائق اللودر بعدما صمم على اقتحام المكان.

حبس المتهمين ضمن قرارات جهات التحقيق

وجاءت القرارات بشأن المتهمين كالتالي:

1- أمرت جهات التحقيق بحبس 7 من أفراد التشكيل العصابي، وهم: «عزيزة.ع.أ»، وشقيقتها «سناء.ع.أ»، و«فضل.م.ف»، و«ناصر .ع.م»، و«محمد.م.ط»، و«محمد.ف.ح»، و«باسم.م.ح»، 4 أيام على ذمة التحقيق.

2- أمرت جهات التحقيق باستجواب المصاب الأخير داخل المستشفى الذي يخضع للعلاج به.

3- يصرف الموظف عطية السيد من سراي النيابة

4- يخلي سبيل الموظف محمد إسماعيل بضمان وظيفته.

5- توقيع الكشف الطبي على المتهمة «سناء.ع.أ»، لبيان ما بها من إصابات مع استمرار حبسها.

6- طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع تحديد دور كل متهم في الواقعة.

7- يرسَل حرز السلاح الناري الخاص بالموظف إلى مركز الشرطة لتقييده وإرساله إلى الأدلة الجنائية.

8- يستعلم من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن ترخيص السلاح المضبوط مع الموظف محمد إسماعيل وموافاة جهة التحقيق برخصة السلاح.

9- الاستعلام من هيئة الآثار بكفر الشيخ عما إذا كانت الأرض محل لواقعة تخضع لهيئة الآثار أم لا.

10- الاستعلام من هيئة الآثار عن الدرجة الوظيفية للموظفين.

11- تشكيل لجنة من هيئة الآثار بالانتقال وتحديد التلفيات والخسائر، وعما إذا كان هناك حفر من عدمه.

12- الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن بيانات المتهمين وأعمارهم.

الاستعلام عن حالة السيارة واللودر المضبوطين

13- يستعلم من إدارة المرور عن تراخيص السيارة المستخدمة واللودر لبيان عما إذا كان مبلغًا بسرقتهما أم لا مع بيان مالكهما.

14- يستمر التحفظ على السيارة واللودر المضبوطين بشونة المرور.

15- يوالى الاستعلام عن المتهم المصاب بالمستشفى المحجوز به وعمل تقرير طبي مفصل بالإصابات.

16- استعجال ورود تقرير الأدلة الجنائية.

17- استعجال معاينة هيئة الآثار بكفر الشيخ.

بلاغ وانتقال فريق من الشرطة إلى مكان الواقعة

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد قيام تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص حاول التعدي على تل السبعين الأثري بمركز سيدي سالم، فكلف بانتقال فريق من مركز شرطة سيدي سالم ترأسه الرائد سعد اللبيشي، رئيس المباحث، وتبين قيام التشكيل بمحاولة التعدي على التل الأثري، فمنعهم موظفان بالآثار، الأمر الذي تطور لمطاردة قام على أثرها موظف بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء، لكن لم يتراجع أفراد التشكيل العصابي فأطلق النار صوب أحدهم فأصاب سائق اللودر.