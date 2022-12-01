نائب رئيس حزب إرادة جيل: الزحف العمراني على الصحراء يوفر فرص عمل للشباب

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل بمدينة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، والتي تأتي ضمن خطة الدولة الاستراتيجية في الزحف العمراني على الصحراء وتوسيع مساحة النطاق السكاني.

وقال اللواء محسن الفحام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة يحد من التكدس السكاني الذي تشهده المدن خاصة عواصم محافظات الدلتا، وذلك فضلا عن ارتفاع أسعار الوحدة السكنية بها بشكل جنوني نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض نتيجة زيادة عدد السكان بها دون وجود أي زحف عمراني للمناطق الصحراوية بها.

نائب رئيس حزب إرادة جيل

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل في حديثه عن مدينة المنصورة الجديدة وأهمية التوسع العمراني الذي تتبعه الدولة خلال الفترة الحالية، قائلا: «الزحف العمراني على الصحراء بالمحافظات سيسهم في توفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغط على الأحمال الكهربائية ومواد الطاقة بعواصم المحافظات فضلا عن خلق أجواء سكنية أدمية تليق بالمواطن المصري».

جامعة المنصورة الأهلية

وتطرق نائب رئيس حزب إرادة جيل للحديث عن الجامعة الأهلية المقامة على أرض المدينة الجديدة، قائلا: «جامعة المنصورة الأهلية تعد صرح علمي كبير لخدمة أهالي الدلتا وتواجدها داخل مدينة المنصورة الجديدة سيسهم في إنعاش الحركة بالمدينة».