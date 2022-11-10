حزب «إرادة جيل»: بيان المندوب السامي غير موضوعي.. والقضاء المصري شامخ

أعرب اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب «إرادة جيل»، عن رفضه الشديد لبيان المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي طالب فيه بالإفراج عن السجين علاء عبدالفتاح، المدان بإحدى القضايا الجنائية، ويقضي عقوبته حاليا داخل السجن.

وأوضح اللواء محسن الفحام، لـ «الوطن»، أن البيان يفتقر عنصر التفرقة الموضوعية بين السجين الجنائي وسجين الرأي، موضحا أن الدولة عمدت خلال الفترة الأخيرة لإصدار أكبر عدد من قرارات العفو الرئاسية.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل: «لماذا لا تتحدث تلك المنظمات على انتهكات دولة الاحتلال التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني؟»، مؤكدا عدم صحة محتوى بياناتهم، ومشددا على أن مصر دولة ذات سيادة وقانون ولديها قضاء شامخ.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه، موجها رسالة للمنظمات الحقوقية: «ضوابط الدفاع عن حقوق الإنسان هي الحوار والتفاوض ودعم مقوماته حياته الأساسية التي تتمثل في المسكن والتعليم والصحة قبل الحديث عن حقوقه في أي شيء آخر».