حزب إرادة جيل: توطين الصناعة المحلية أمر حتمي لتلافي الأزمات العالمية

ثّمن اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا «الرئيس السيسي رجل أفعال».

«الفحام»: توطين الصناعة المحلية أمر حتمي

وأضاف «الفحام» لـ«الوطن»، أن توطين الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي صار أمرا حتميا خلال المرحلة الحالية، خاصة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي غيرت خارطة الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وظهر ذلك من خلال تفاقم معدلات التضخم في الأسواق العالمية، إثر اختناق سلاسل الإمدادات العالمية لدى الجانبين الروسي والأوكراني، لاسيما ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، باعتبار أن البلدين من أولى دول العالم توريدا للحبوب والأغلال التي تدخل في كثير من الصناعات.

زيارة الرئيس لمدينة السيارات

وتطرق نائب رئيس حزب إرادة جيل للحديث عن الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة السيارات، مشيرا إلى أن إطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة يؤكد مدى اهتمامه بالنهوض بالصناعة الوطنية، وذلك بصرف النظر عن الظرف الاقتصادي الراهن.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

واختتم نائب رئيس الحزب حديثه داعيا كافة الجهات المعنية بعمل حصر شامل للتعثرات والمشكلات التي تقف في وجه إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وذلك في إطار تعزيز الصناعة الوطنية والنهوض بالمنتجات المصرية.