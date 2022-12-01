رئيس لجنة طاقة النواب: مصر لديها كل الإمكانات لتكون مركزا إقليميا للطاقة

التقى النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضورة وكيلة اللجنة النائبة رشا رمضان.

وقال النائب حسام عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة ومتابعتها لقطاع من أهم قطاعات الطاقة بمصر، خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتذبذب أسعار البترول عالميا مع استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على كل اقتصاديات العالم.

وأضاف أن اللقاء تناول خطة عمل الوزارة خاصة خلال الفترة المقبلة في إطار استراتيجية وزارة البترول لمواجهة آثار الأزمة عالميا وارتفاع أسعار الطاقة وأهمية صادرات الغاز المصري والتحول إلى الغاز، لإنتاج الطاقة وكذلك زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا من خلال استراتيجية تطوير المصافي ومعامل التكرير، وإنشاء معامل جديدة للوصول للاكتفاء الذاتي محليا من المنتجات البترولية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن مصر لديها استراتيجية وتملك جميع الإمكانات للتحول لمركز إقليمي للطاقة ليس فقط التقليدية ولكن أيضا للطاقة الخضراء في ظل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها مصر، والاتفاقات التي وقعتها في هذا المجال.

وأشار رئيس طاقة النواب إلى أن اللقاء تناول أيضا الاستراتيجية المصرية للتحول للطاقة الخضراء ومشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة من خلال التحول إلى الغاز الطبيعي بشكل أكبر وخطة الوزارة لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بشكل أكبر لتشجيع تحويل السيارات للغاز الطبيعي.

وأوضح أن اللقاء أكد التعاون الكبير بين وزارة البترول واللجنة ومجلس النواب بشكل عام، إذ يعمل الجميع في إطار هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة والبترول.