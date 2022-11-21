أستاذ الاقتصاد الزراعي: تفعيل 9 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، بينها 9 مذكرات تم تفعيلها وتحويلها إلى عقود فعلية قابلة للتطبيق، متابعًا أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخضراء، كما أنها تتمتع بالموارد الطبيعية المختلفة.

كلمة الخضراء تشير إلى أي نشاط أو مشروع صديق للبيئة

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر كانت صوت الدول النامية مقابل الدول المتقدمة المسببة لهذه الأضرار المتعلقة بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، لافتًا إلى المكاسب التي عادت علينا من مؤتمر قمة المناخ تتمثل في التمويل والاستثمار بالمشروعات الخضراء، متابعًا أن كلمة الخضراء تشير إلى أي نشاط أو مشروع صديق للبيئة.

مشروعات الطاقة النظيفة.. بند متزايد في التمويل

وتابع، أن المشروعات الخضراء لا تستخدم الوقود الأحفوري كالفحم والبترول والغاز الطبيعي، والذي يسبب التغيرات المناخية العنيفة، بل تعتمد على الطاقة النظيفة كالرياح والطاقة الشمسية والمائية، لافتًا إلى أن مشروعات الطاقة النظيفة حصدت تزايدا في التمويل.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مؤتمر قمة المناخ cop 27 غير مسبوق واستثنائي لكونه في إحدى الدول النامية بعيدًا عن الدول الأوروبية، فضلًا عن تناوله بند الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن مصر استفادت كثيرًا من المؤتمر ليس فقط في أنها قادت المؤتمر بل من النتائج المتعلقة بالتمويل.