عضو بـ«الشيوخ»: مدينة المنصورة الجديدة نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة

أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تخفيف الضغط على مدينة المنصورة

وأكد مصطفى، خلال تصريحات صحفية، أن مدينة المنصورة الجديدة إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية، التي سعت خلال السنوات الماضية إلى إحداث نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة، كما أنها تساعد في تخفيف الضغط والكثافة السكانية على مدينة المنصورة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع دليل على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى بكل جهد لاستعادة وجه مصر الحضاري وتطويره، من خلال إحداث ثورة في مجال البناء والتشييد، والتوجه نحو المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات وإمدادها ببنية تحتية متطورة.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التي تسعى الدولة لإنشائها كواحدة من أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تكون واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.