رئيس حزب الوفد: مدينة المنصورة الجديدة شريان تنمية بالساحل الشمالي

شارك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، في حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وقال رئيس الوفد إن مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة المصرية في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية الجديدة، في إطار النهضة الاقتصادية والتكنولوجية التي تعكف عليها القيادة السياسية والدولة المصرية.

المنصورة الجديدة تجذب الاستثمار

وأكد يمامة، في بيان صحفي، اليوم، أن مدينة المنصورة الجديدة خطوة جديدة نحو جذب الاستثمار لتوفير فرص العمل وفتح الأسواق ودعم جهود التنمية الاقتصادية والبناء لتوفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري، والتوسع في الإنشاءات السكنية الجديدة لتخفيف العبء على مناطق التكتلات السكنية والكثافة السكانية العالية.

يمامة: المنصورة الجديدة شريان تنمية بالساحل الشمالي

وثمّن رئيس حزب الوفد جهود الدولة المصرية في دعم المُدن الجديدة بأعلى التقنيات الحديثة لإدارة البنية التحتية وتوفير حياة متكاملة أفضل بخدمات سكنية عالية وشاملة، حيث جرى تطوير بناء المدن الجديدة على مختلف الأصعدة بما يسهم في جذب السكان إليها بما يتوافر فيها من عوامل تضمن تحقيق جودة حياة عالية سواء للسكان أو حتى للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة على ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.